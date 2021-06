LÜHI ⟩ Kohtla-Järve korterid on aastaga kallinenud 35 protsenti

Maikuus vahetas Kohtla-Järvel omanikku 83 korterit ja nende tehingute keskmine hind oli 124 eurot ruutmeetri kohta. Viimase viie aasta jooksul on Kohtla-Järvel keskmine korterite ruutmeetri hind püsinud enamasti alla 100 euro. Erandia kerkis see üle selle piiri üksikutel kuudel, kui müüdi mõni kallima hinnaga korter. Alates eelmise aasta lõpust on aga hinnad tasapisi tõusma hakanud.