NÄDALA KUJU ⟩ Piret Hartman

Regionaalministril on peaaegu võimatu missioon, mis on võrreldav jõgede üles mäkke voolama panemisega. Olgugi et poliitikud räägivad aastakümneid regionaalpoliitika tähtsusest, voolavad inimesed ja raha järjekindlalt ülejäänud Eestist Tallinna ja selle lähiümbruse valdade poole.