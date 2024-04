JUHTKIRI ⟩ Ühe Jõhvi arengu sümboli lahkumine

Tänapäeva Jõhvi ja kogu Ida-Virumaa on hoopis teistsugused, kui me 25 aasta eest ettegi suutsime kujutada, ja me ei tohiks sageli ehk juba rutiinsekski muutuva rahulolematuse taustal unustada neid inimesi, kelle pingutuste toel on toimunud meie elukeskkonnas väga suur areng. Sest kui me oskame nende pärandit hinnata, lisab see meisse usku, et kõik on võimalik.