Keskerakonna esimees ja Simsoni üheks lähemaks poliitiliseks võitluskaaslaseks olev Jüri Ratas ütleb, et Eesti peab eelseisvatel läbirääkimistel kliimapaketi tingimuste üle kõvasti oma huvide eest seisma, et töökohad Ida-Virumaal säiliksid. Kui palju on nendel läbirääkimistel kasu Kadri Simsonist, kes peab eelkõige seisma Euroopa Komisjoni poliitika, aga mitte Keskerakonna ega Eesti põlevkivitööstuse huvide eest?

Nii Simson kui ka teised Keskerakonna poliitikud kinnitasid alles mõned aastad tagasi, et mingit kiiret Põxitit karta ei tasu. Tegelikult on pool sellest juba tänaseks käes. Jutud õiglase ülemineku fondi valurahast on muidugi ilusad. Kuid eelkõige rääkijatele endale. Sellest ei ole kasu, kuni see hõljub esialgu vaid kaugel horisondil, aga Euroopa poliitikute otsuste negatiivne mõju on juba käes.