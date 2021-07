Nüüd aga veidi konkreetsemalt. Olen mitukümmend aastat oma elust pühendanud sellele koolile − minu ajal nimetati seda veel keskkooliks. Praegu olen ma pensionil, ent nüüdki pole see kool mulle tühipaljas sõnakõlks. Ma mitte ainult ei hoia selle tööl silma peal, vaid võtan sellest ka osa ning tean, kuidas sealne kollektiiv toimib. Millised on nende rõõmud, võidud ja muidugi ka mured.

Tunnen Irina Šulgina tööstiili väga hästi. Ta on väga asjatundlik ja järjekindel juht, kes tunneb suurepäraselt kooli struktuuri ning mõistab kooli töö olemust. Tal on kollektiiviga väga tihe side, ta tunneb iga õpetaja loomepotentsiaali ning suunab selle potentsiaali iga selles koolis õppiva lapse arengu hüvanguks. Tänu oma meeskonnale on kool saavutanud niivõrd suurt edu, et seda tuntakse hästi nii Ida-Virumaal kui ka riigi tasandil.

Siinkohal mõned faktid. Edukalt töötavad keelekümblusklassid − seda näitasid 9. klasside lõpueksamite tulemused −, keelekümblusprogramm hõlmab 53% ainetest. Õpetajate juhendamisel osalevad õpilased mitmes Euroopa projektis. Ning kui kedagi huvitab, siis saab ta teada, et meie lapsed pälvivad maakonna, riigi ja rahvusvahelisel tasandil ka auhindu. Maakonna tasandil on töös mitu edukat projekti, millest üks tuli 2020. aastal Ida-Virumaa haridusvaldkonna noortetöö nominatsioonis võitjaks. Samuti on koolis kõrgel tasemel uurimisõpe.

Direktor toetab kooli jaoks täiesti uut ja väga nüüdisaegset suunda: robootikat ja selle rakendamist igapäevaelus. Seda tööd alustas kogenud ja väga andekas õpetaja Viktor Vesi. Alguses oli see lihtsalt uudishimulike poiste ring, nüüd aga juba tõeline laboratoorium, mille tarvis oleks vaja eraldi kabinetti. Viktor Vesi on kindel: tänu direktori toetusele selle kabineti ka saab.

Säärane areng aitab tulevastel koolilõpetajatel tööturul oma kohta leida ja kõige tänapäevasema elukutse välja valida. Üleüldse annab klassiväline töö lastele võimaluse avada oma andeid erisugustes valdkondades: muusika, teater, sport, võõrkeeled jne.

Koolis õpetatakse ka ettevõtluse aluseid, kaasates meie piirkonna edukaid ettevõtjaid. Õpilaste ja õpetajate digipädevused kasvavad jõudsalt.

Jõhvi vene põhikool on üks paremaid ka lõimitud õppe valdkonnas. Lõiming lihtsustab keelte omandamist ning aitab lastel teiste riikide ajalugu ja kultuuri paremini tundma õppida. Seega pole sugugi juhus, et enamik õpetajate kursusi ja koolitusi viiakse läbi just vene põhikooli baasil.

On veel üks asi, mida tasub mainida. Iga aastaga suureneb hariduslike erivajadustega laste arv. Paljud koolidirektorid ei taha seda tülikat ja rasket koormat enda kanda võtta, Irina Šulgina aga ei ole selliseid lapsi hüljanud ning juba mitu aastat kulgeb töö nendega vene põhikoolis väga edukalt. Seda, et see töö on tõepoolest edukas olnud, ütlevad Rajaleidja spetsialistid.

Välja võiks tuua veel palju vene põhikooli saavutusi. Aga aitab küll. Mida ma selle kõigega öelda tahan? Kui kool on edukas, siis milleks hakata direktor Irina Šulgina vallandamisega kunstlikult probleemi tekitama?

Arengutendents on ilmne. Milleks on vaja niivõrd radikaalseid muutusi hästi toimivas kollektiivis, kus enamik õpetajaid töötab juba aastakümneid ja oma juhti austab? Kooli edu aluseks on hästi toimiv ja koordineeritud töö: direktor − õpetaja − õpilane. Ning muidugi ka lastevanemad, kellega direktor tihedat sidet hoiab.

Vallaelanikuna loodan, et volikogu ühe liikme umbusk − vaid talle endale teadaoleval põhjusel − ei saa otsuste tegemisel lähtepunktiks tervele vallavolikogule.

Mina usun, et poliitilised intriigid praeguse vallavanema otsust ei mõjuta.