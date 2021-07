See näitas, et karantiini ja piirangute aja järel on inimestel tugevnenud tõmme saada vahetult osa suurematest sündmustest, olgu selle sisuks muusika või vaatemängud õhus ja maa peal. Küllap ergutas inimesi kodudest välja tulema ka aimdus, et sellist võimalust ei pruugi peagi enam tulla, sest koroonaviiruse uus laine on hoogu kogumas. Valitsus on juba näiteks augustis vabas õhus toimuvatele üritustele seadnud praegusest väiksema külastajate piirarvu - 1500.