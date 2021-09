Selle asemel näeme enamasti aga rohkem justkui tähelepanupuuduse haigust põdevaid patsiente. Nad püüavad end sättida ühele pildile eri elualadel neist sõltumatult edu saavutanud inimestega. Pildistada end, taustaks mõni objekt, mille rajamist sellesse valda või linna on ette valmistatud palju aastaid.

Et kõik saaksid aru, et nii sportlaste rekordid kui ka mänguväljakud ja teed on sündinud tänu neile. Hale ja narr käitumine, millest jääb mulje, et midagi targemat ei oskagi nad valijale öelda.

Keerukasse olukorda juhitud Ida-Viru linnade volikogudesse on vaja asjatundjaid, mitte eneseimetlejatest toiduahela lülisid, kelle põhiline tugev külg on omakasupüüdlik kuulekus kohalikele valitsejatele.

Valimisprogrammid võiksid olla täpseks kaardiks, mille abil jõuaks valija tema ootustele kõige paremini vastava kandidaadini. Kuid need on pahatihti nii üldised ja ühetaolised, et pigem enne tüdined või eksid ära, kui jõuad sihile.

Programmides sisalduvad ümmargused loosungid stiilis, et hoolime eakatest, ettevõtlus on aregumootor ja haridus prioriteet või elukeskkonda tuleb parandada, on sama sisutühjad ja õõnsad nagu sageli paljude ametiasutuste pressiteated.

Valimiskampaania peaks olema aeg, mil saadetakse võistlema lahendusteid, aga mitte hüüdlauseid. Olgu näiteks väike kimp olulisi küsimusi, millele Ida-Viru linnade volikogudesse kandideerijatel tuleks anda konkreetseid vastuseid.

Mida kavatseb kohalik võim teha, et tööpuudus piirkonnas väheneks ja inimeste sissetulekud jõuaksid Eesti keskmisele lähemale?

Kuidas mõjutada rohepöörde tempot nõnda, et vanade töökohtade kadumine ja uute sünd käiks ühes rütmis ning kohalik eluolu ei kannataks?

Mida võtate ette, et linna või valla elanike arv ei väheneks nii pöörase hooga nagu viimase nelja aasta jooksul?

Kuidas toetada põhikoole, et nende lõpetajad saaksid üheksa aastaga selgeks eesti keele, et neil oleks edasises elus rohkem võimalusi? Muu hulgas tasuks kandidaatidel mõelda ka sellele, kas nende endi eesti keele oskus on piisav selleks, et saadikutööd hästi teha.

Mida teha selleks, et korteri hind Kohtla-Järvel ei erineks Lasnamäe korterist mitte 20 korda, vaid näiteks kõige rohkem kümme korda?

Kuidas annab kohalik võim hoogu vaktsineerimisele, mis on Ida-Viru linnades Eesti üks madalamaid?

Millised järeldused olete teinud lähiminevikus Narva ja Kohtla-Järve suure mõjuga korruptsioonijuhtumitest? Kas need inimesed, kes olid samal ajal võimule lähedal, kuid olid toimunu suhtes pimedavõitu, peaksid praegu taas kandideerima või võiksid näidata oma võimeid ettevõtluses või mõnel muul elualal, kus sissetulek ei tuleks maksumaksjatelt?

Millal lõpetate avaliku raha kasutamise enese poliitiliseks reklaamiks munitsipaalmeedias?

Mida konkreetset plaanite teha poliitilise kultuuri parandamiseks?