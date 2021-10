Sel moel sohi tegijatele annab julgust teadmine, et häälte ostmist on äärmiselt keeruline tõestada. Politsei väidab küll, et suhtub laekunud teadetesse väga tõsiselt, kuid pole siiani suutnud koguda tõendeid ühegi menetluse alustamiseks. Vaatamata sellele, et politsei käsutuses on õigus jälitustegevuseks ja mitmesuguste erivahendite kasutamise õigus.