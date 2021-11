Eks väideti sedagi, et testimisega peavad tegelema meedikud ja koolilapsed pole selleks suutelised. Elu on näidanud, et õpilased saavad sellega hakkama küll, praeguseks on nad sellega juba ka harjunud ning kiirtestimisel on kindlasti olnud määrav roll selles, et koolides on puhang vaibunud.