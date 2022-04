Jõhvis jagatakse jüriöö tuld

Igal aastal süüdatakse Paide ordulinnuse vahitorni tipus märgutuli, mis kutsub inimesi üle kogu maa läitma koduhoovis jürituld ja näitama, et Eestimaa elab. Ajakeskus Wittenstein korraldab motoklubidega koostöös märgutule jagamist üle Eesti nii, et suuremate asulateni jõuaks see hiljemalt kella üheksaks õhtul.