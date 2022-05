JUHTKIRI ⟩ Rahvusvahelise tähendusega märk

Mathias Rusti lennule pühendatud mälestusmärk on valmimas Sakal, selle koha lähedal, kus ta 35 aastat tagasi oma lennukiga Nõukogude Liidu õhuruumi sisenes.

Tõnis Kaasik on ligemale paarkümmend aastat pühendanud Saka mõisa, seda ümbritseva pargi ja pankranniku korrastamisele. Nõukogude piirivalvuritest lõhutuna mahajäetud alast on saanud nii turistidele kui oma kandi inimestele Ida-Virumaa üks huvitavamaid puhkekohti, kus tasub igal aastaajal käia jalutamas ja loodust nautimas. Aga Saka on saanud ka kontsertide ja etenduste toimumise paigaks.