KAIDO HÖÖVELSON ⟩ Põlevkivi tootmine Ida-Virumaal kui energiajulgeoleku garantii

Venemaa invasioon Ukrainasse on pannud paljutki ümber hindama ka meil siin kodumaal. Olulisimaks märksõnaks on tõusnud julgeolek eelkõige riigikaitse mõttes. Aga mitte ainult. Energia- ja toidujulgeolek ei ole kuidagi vähem tähtsad. On tagumine aeg tõsta meie rahvuslik rikkus põlevkivi enam au sisse.