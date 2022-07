JUHTKIRI ⟩ Koroonaviirus ronib jälle välja

Hoolimata sellest, et sellist massilist testimist nagu eelmisel ja üle-eelmisel aastal enam ei teha, liiguvad nakatumise näitajad alates jaanipäevast tasapisi taas ülespoole. Viimastel nädalatel on suurenenud ka haiglaravi vajavate haigete arv. Selle nädala lõpuks on see arv kogu Eesti peale ulatumas juba 150 kanti. Viiruse leviku suurenemist kinnitavad ka reoveeseire andmed.