MAIT SEPP ⟩ Mälestusmärk on ideoloogia tööriist

Aga kui valdaval osal ühiskonnast on ikkagi tunne, et tank kujutab endast okupatsiooni sümbolit ja tuleb maha võtta, siis palun väga − võetagu. Ent seda peaks siis tegema ka jõud, kes on valmis ja võimeline kaklema nendega, kellele see mälestusmärk on palju rohkemat kui rauakolakas paekivikuhja otsas.

Ühe kaikaga "punamonumentidele" lajatamine on pehmelt öeldes tobe. Sest mis on punamonument? Näiteks 1978. aastast Lohusuu koolimaja seinal olev mälestustahvel Otto Wilhelm Masingule. Nõukogude režiimi üks valitsemisnipp oli kohaliku rahvusluse mõõdukas toetamine ja Masing oli Nõukogude Eesti kultuuriloos kindlasti üks positiivsetest (loe: lubatud) tegelastest. Tüüpiline punamonument. Kas me peaks nüüd selle mälestustahvli maha võtma? Mnjaa...

Eks see Masingu näide olnud rohkem nagu sofistika ja eks me kõik tea, mida punamonumentide all mõistetakse. Selliseid mälestusmärke, mis on pühendatud niinimetatud Suure Isamaasõja sündmustele, on maakonnas suurusjärgus 50−60. Enamuses on need ühishauad. Üldiselt peaks sõjas langenute mälestus olema püha ja puutumatu. Paraku pole see II maailmasõja ohvrite puhul nii kunagi olnud − nad on alatised anonüümsed Nõukogude ja nüüd Vene propaganda tööriistad. Suure müüdiloomise kruvikesed, kus pole tähtis hukkunu isik, vaid hukkunute hulk: 12 000, 15 000, 20 000. Mida rohkem, seda kurvem, seda kangelaslikum.