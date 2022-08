JUHTKIRI ⟩ Kus on plaan eelseisvaks talveks?

Praegune koalitsioon on ametis olnud kuu aega ning ametit on tal pidada jäänud tulevaste riigikogu valimisteni vaid pool aastat. Seda üllatavam oli, kui lahkelt lubas Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide võimuliit ametisse astudes rahvale kõiksugu hüvesid ja reforme.

Rahvast rutati kohe hoiatama, et eelseisev sügis-talveperiood saab olema raske kestva ja süveneva energiakriisi tõttu. Ent inimestele lubati, et riik tuleb appi, kui elektri- ja toasooja hind röögatutesse kõrgustesse tõuseb. Samal ajal lubati elektrituru reformi, mis aitaks elektrienergia ebanormaalselt kõrgeid hindu alla tuua ja kontrolli all hoida.

Nüüd on suvi jõudnud oma viimasesse järku ja sügis koputamas peagi uksele, aga paraku ei ole me midagi kuulnud sellest, missugused on valitsuse konkreetsed kavad eelolevaks talveks energiakriisiga hakkamasaamisel. Kas, kuidas ja millal toimub elektriturureform, mis saab toasooja hinnast ja kuidas tuleb valitsus inimestele appi olukorras, kus ka igapäevane toidulaud on märgatavalt kallinenud, nagu kõik muudki esmatarbekaubad?

Muidugi ei tohi me paanikasse laskuda, aga läinud talv näitas, et energiakandjate järsk kallinemine kordades ja kordades on võimalik. Siis ei olnud ühiskond selleks valmis, nüüd aga peaksime olema ja poliitikud peavad pakkuma lahendusi.