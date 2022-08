Narva koalitsiooni otsus sunnib riiki tanki teisaldama

Veel nädalavahetusel Paides peetud arvamusfestivalil rääkis sotsiaaldemokraadist siseminister Lauri Läänemets, et Narva pole võimeline tanki ise teisaldama ja et seda tuleb teha kiiresti. Parteikaaslasest Narva linnapea Katri Raik oli sellisest avaldusest üllatunud ja ütles omakorda, et ei saa aru, mida Läänemets selle all mõtleb. Nüüd on Narva võim ise kõik kaardid segi löönud, nagu ka nädal tagasi, kui piirilinna külastas peaminister Kaja Kallas, et selgitada Narva võimule valitsuse positsiooni punamälestiste teisaldamise põhjuste kohta. Ka siis tegi Narva võimuliit ootamatu käigu: pärast pikka viivitamist tankiküsimuses anti Kallasele üle avaldus, kus seisis, et omavalitsus kavatseb ise tanki eemaldada ning selle varjatud kohta viia.

Esmaspäevane volikogu otsus näitab, et sellist valmidust ei ole, ning karta on, et see on nüüd päevade küsimus, millal riigi valitsus tanki teisaldamiseks tehnika kohale saadab ja see kiiresti ära tehakse. Sest erinevad ministrid on rääkinud vajadusest see kiiresti ära teha.