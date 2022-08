Kas Narvale kuulunud monumentide äraviimine riigi poolt on õiguslikult korrektne?

Siin tuleb arvestada, et omavalitsusele anti võimalus ise selle probleemiga tegelda. See tank ja teised punamonumendid tekitavad sisejulgeoleku probleeme ning on päevselge, et nendega tuleb midagi ette võtta. Arvestades praegust sõda Ukrainas, on sisepinged tõusnud ning toonud esile, et ajalookäsitlus on eestlaste ja venekeelsete inimeste seas väga erinev. Kahjuks ei ole me leidnud 30 aasta jooksul selles küsimuses ühisosa, kuigi oleme mitu sammu üksteisele lähemale jõudnud. Noorematele inimestele on arusaadavam, et see pole mingi vabastamise sümboolika, vaid tähendas Eesti jaoks okupatsiooni ja repressioone. Riigil ei ole tänases olukorras muud võimalust, kui julgeolekukaalutlustel sekkuda. Sisejulgeoleku kaalutlustel on riigil õigus samme astuda, sõltumata sellest, mida teeb omavalitsus.