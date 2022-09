Mihhail Komaško: "Narva vajab head psühhoteraapiat"

Mihhail Komaško on Eesti rahvusringhäälingu (ERR) toimetaja. Raadiokuulajad tunnevad teda Raadio 4 saate "Подробности из Нарвы" ühe juhina, televaatajatele on ta tuttav saatest "Rahvale tähtis". Komaško usub, et Narva vajab head psühhoteraapiat, et teha kindlaks oma traumakohad ja alustada teed tervenemisele.