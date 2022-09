JUHTKIRI ⟩ Hämmastav pimedus

Aastakümneid toiminud propaganda, millesse on põimitud ajaloo väär tõlgendamine oma praeguse ideoloogia huvides, on teinud oma töö. Eriti olukorras, kus maatasa on surutud igasugune poliitiline opositsioon, ajakirjandusvabadus, kohtuvõimu iseseisvus ja üleüldse teisitimõtlemine.

Eestis on mitmete uuringute põhjal venekeelsete elanike seas ligemale kolmandik Putini tegevuse toetajad, kolmandik selle vastased ja kolmandik ei oska või ei taha öelda. Seda putinistide kolmandikku, keda on tabanud hämmastav pimedus, on ilmselt ka üsna lootusetu nägijaks teha. Neile võib ju lõpmatult näidata neid koledusi, mida nende armastatud presidendi juhtimisel on Ukrainas korda saadetud, kuid nad ütlevad ikka, et see on lavastus ja Putin toob rahu.