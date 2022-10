JUHTKIRI ⟩ Omavalitsuse tavatu äri

Sellist munitsipaalettevõtlust on üksjagu kritiseeritud, aga ehk oli omaaegsete vallajuhtide loogika see, et selle asemel et keskkonnatasudest saadavat tulu laiali jagada või kontodele koguda, panna see omakorda raha teenima investeeringu kaudu.

Päris elu osutus aga selliseks, et läbi aastate on vald pidanud sellele ärile peale maksma. Ehk siis on seda ülal peetud valla maksumaksja rahaga. Praegune juht Terje Rattur küll kinnitab, et viimastel aastatel on oldud kasumis ning suudetud ise investeerida, kuid praegune olukord sunnib taas vallalt raha juurde küsima.

Rattur on veendunud, et olukorra võib päästa uus ärimudel, mis näeb ette Mäetagusele Eesti esimese täiskasvanute spaahotelli loomist. Eestis on üldiselt pere- ja lastesõbralik ühiskond, mistõttu võib selline otsus anda mõneti vastupidist efekti, kui rõhutakse teenusele, millega justkui osa ühiskonna liikmetest saaks ahistatud.