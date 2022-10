ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mis Jõhvil Bornhöhe pargi tõttu tegemata jääb?

Küsimus on energiatõhususe projektide omafinantseeringus. Meil on plaanis energiatõhustada neli objekti, milleks me saame riigilt CO2 kvootidest laekuvat raha. See puudutab lasteaeda Kalevipoeg, vene põhikooli, Tammiku spordihoonet ja Tammiku rahvamaja. Seal on küsimus sadades tuhandetes ja see 20 000 võib tunduda väikese summana. Aga olukorras, kus ehitushinnad on nii üüratult tõusnud, tulebki vaadata, kust kokku tõmmata, et omafinantseeringu summad kokku saada.