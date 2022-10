Riho Breivel: põlevkivi kasutamist ei tule lõpetada, vaid muuta loodussõbralikumaks

Õiglase ülemineku fondi raha kasutamise põhimõtted on sellised, et põlevkivist tootmine tuleks lõpetada.

Me peaksime Eesti ja Ida-Virumaa suurimat maapõue rikkust põlevkivi mõistuspäraselt kasutama. See annab tööd paljudele meie inimestele ja hoiab nende peresid sotsiaalselt kaitstuna. See annaks ka noortele perspektiivi õppida maavarade kaevandamise ja töötlemisega seotud erialasid ja see arendaks kogu Ida-Virumaad.