NÄDALA KUJU ⟩ Elina Visk

Tõeline pauk tuli aga rahandusministeeriumist, mille ametnikud avastasid, et Kohtla-Järve tänavuses eelarves on tulusid miljoni võrra vähem, kui saadikute vastuvõetud eelarves.

Linnavalitsusest ega volikogust ei tulnud selle kohta ühtki avaldust ega pressiteadet. Ega sellegi kohta, et varem uljalt võetud laenude tagasimaksmine käib uusi ja märksa kallimaid laene võttes üle võimete. Justkui "Kreisiraadio" kuulsas sketšis, kus Peeter Oja kehastatud ärimees Kert Ämmapets räägib, et pole nagu midagi valesti teinud, aga ei tea, kuhu need miljonid said...