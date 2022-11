"Jõhvis ei ole nii palju ahvatlusi, mis tähelepanu õppimiselt kõrvale tõmbaks "

Egon Saks jättis oma pereelu Tallinna ja tuli Jõhvi ühe eesmärgiga: kool edukalt läbi teha. "Kood/Jõhvi teeb eriliseks see, et kõigi taust on hästi erinev. Inimesi on üle maailma 19 rahvusest. See rikastab nii palju, sest inimestel on erinev vaatenurk ja kõik ei ole nagu ühe puuga löödud."

Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik