JUHTKIRI ⟩ Tankisaaga jätk

Nagu arvata võis, jäidki Narva tanki ümber lahvatanud kired kõige suuremateks, mis punamonumentide mahavõtmisega seni on kaasnenud. Küllap arvestas valitsus sellegagi, et pelgalt tanki minemaviimine ei tähenda seda, et sellest paigast ei tehta jätkuvalt kultuskohta Nõukogude Liidu ja selle armee austamiseks. Ja nii ju tegelikult läkski. Tanki asukohas käib inimesi siiani lilli ja küünlaid panemas.

Esmaspäeval tuli aga siseministeeriumist teade, et tanki asukoht sobib suurepäraselt piirivalve uue seiresüsteemi asukohaks ning selleks küsitakse Narvalt seda krunti endale. Küllap olnuks Narva jõe ääres teisigi sobivaid maatükke, kuhu seireseadmed paigaldada, ent on selge, et riik tahab sellega likvideerida isegi võimaluse käia seal mingeid tseremooniaid pidamas.