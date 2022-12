PEEP PETERSON ⟩ Euroopa miinimumpalk on ka Eestis tehtav

Minule tähendab see seda, et sotsiaalministeerium peab väga sügavalt vaatama sisse selle probleemi olemusse. On näha, et praegune palgaturg ei suuda inflatsiooni tekitatud auku piisavalt katta. Valitsus on tõsiselt pingutanud, et hinnatõusule piir panna. Aga kahjuks sellest ei piisa, et inimeste elujärge hoida. Paratamatult, varem või hiljem, me peame rääkima palgast. Kas palk on suuteline hinnatõusu katma või jääb inimestel tänavuse metsiku inflatsiooniga seotult kanda liiga suur koorem?

Sotsiaalmaksu laekumise põhjal võib oletada, et Eesti inimeste palgad on tänavu tõusnud ligi 11 protsenti, samas mitte kõigil. Inflatsioon aga kujuneb tänavu tõenäoliselt rohkem kui kahekümne protsendi suuruseks. See tähendab, et pool hinnatõusust läheb tänavu inimeste endi taskust. Palgad ei tõuse nii palju kui hinnad.

Eesti tööturg on suhteliselt laiali vajunud ja ebavõrdne.

Pikas perspektiivis ei ole selline olukord jätkusuutlik. Meie ees seisab küsimus, kas suudame energiahinnad tagasi alla tuua. Seda riik pigem ei suuda, kuid suudame ehk hoida ära nende jätkuva tõusu. Oluline ülesanne on tuua inimeste elujärg tagasi kriisieelsele tasemele.