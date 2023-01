VALLO REIMAA ⟩ Viis uusaastaunistust Ida-Virumaa tulevikku silmas pidades

Olen alati hämmeldunud "päris-Eesti" (see nimetus pärineb ühelt Ukraina pagulaselt, kes pärast paari kuud Järvamaal elamist Jõhvi tulles teatas, et saabus "päris-Eestist") suutmatusest endale tunnistada, et kaardid, mis otsustavad kord meie riigi saatuse, mängitakse lahti just Ida-Virumaal ja loomulikult ka Tallinnas.

Kui tugevad need kaardid tol saatuslikul hetkel on ning kas mõni neist osutub ka trumbiks, selle otsustab üks teine mäng, mille nimetuseks on strateegia. Loomulikult on siin küsimus ka selles, kui tugevad meistrid me selles vanamoeliseks tunnistatud mängus tänapäeval oleme. Ning kust seda mängu endale üldse muretseda, sest vähemalt häältetoomismängude riiulis sellenimelist ei leidu.

Nüüd, kus maavanemaid enam ei eksisteeri ja regionaalpoliitika elemente hakatakse kiirkorras meelde tuletama alles siis, kui kuskil king väga pigistab, on tööriistakasti jäänud siiski üks võimalus - Ida-Virumaa portfellita minister.

Panen kirja mõned omapoolsed uusaastaunistused.

1. Loodan, et poliitikutel leidub julgust avalikult tunnistada, et Ida-Virumaa arengukava ja taasterahastu on vaid languse pidurdamise meetmed, mitte arengukõvera ülespoole suunamise kavad. Viimased nõuavad hoopis teist metoodikat ja teisi ressursse. Eravestluses tunnistasid seda kõik vestluspartnerid. Metoodikat ei hakka siin lahti harutama. 2007. aastal sai sellest palju räägitud, tuleb vaid rooste pealt maha nühkida.