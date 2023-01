Parempoolsed peavad kõige aluseks majandust, et inimestel oleksid töökohad ja nad saaksid oma tööga leiva lauale. Poliitmaastikul toimub praegu enamasti toetuste jagamine kõigile. Ka need inimesed, kes on väga heal järjel, saavad riigilt energiatoetust, lastetoetust, hinnaleevendustoetust... Selle raha me raiskame laiali.