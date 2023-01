JUHTKIRI ⟩ Hauatähiste asendamine ei takista mälestamist

Kui esimeste suhtes võttis riik seisukoha, et need peavad igal juhul kaduma, ning Narva tanki- ja teiste monumentide mahavõtmisega tehti algust juba suvel, siis hauatähiste ümber oli arutelusid rohkem: kas linnadesse, parkidesse ja mujale avalikesse kohtadesse maetud tuleks ümber matta, kas hauatähised täielikult välja vahetada või eemaldada neilt lihtsalt punasümboolika jne.

Põhjarannik kirjutas eelmise aasta lõpus: "Pioneeri tänava mälestusmärgi näol on tegemist linna kõige olulisema punamonumendiga, kuhu 9. mail on Georgi lintide, Venemaa ja Nõukogude Liidu lippude lehvides ikka kogunetud. Punaste nelkidega on siia toodud klasside ja lasteaiarühmade kaupa lapsi, jagatud Georgi linte ning Nõukogude võidupüha puhul on kuni viimaste aastateni siin käinud inimesi tervitamas ka Kohtla-Järve juhid. Isegi Narvas või Sillamäel pole linnajuhid nii aktiivselt linna punamonumentide juures kummardamas käinud, kui seda on teinud Kohtla-Järve juhtkond."