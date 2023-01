JUHTKIRI ⟩ Koolitoit on tähtis nagu koolis antav vaimutoitki

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ütleb, et õpilaste toitlustamist korraldab koolipidaja ehk siis valdavalt omavalitsused. Samas on öeldud, et riigieelarves nähakse ette toetus koolilõuna kulude katmiseks munitsipaal- ja erakoolis statsionaarses õppes põhiharidust omandavatele õpilastele.

Kui haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas käis mullu oktoobris kohtumas Ida-Virumaa omavalitsuste esindajatega, ütles ta, et pole mingit lootust õpilaste toitlustamiseks lisaraha saada, prioriteet on õpetajate palgad, milleks ei saa lastevanematelt raha juurde küsida. Sellega anti vihjamisi justkui mõista, et koolilõuna finantseerimises võiksid osaleda ka vanemad. Kuid nagu ütleb Alutaguse abivallavanem Kairi Hõbemeri, pole praegu kerge kellelgi, ka lastevanematel, kellel niigi on üldise hinnatõusu lainel igapäevakulutused märgatavalt kasvanud.