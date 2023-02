ANVAR SAMOST ⟩ Strateegilised ettevõtted on nüüd päriselt olemas

Nagu arvata võite, sai sellega palju kurvavõitu nalja. Esimese hooga jõudsid nimekirja Tallinna Olümpia Purjespordikeskus ehk TOP, Tallinnfilm, Liviko, Eesti Loto ja Moe Piiritusetehas.

Valitsused võtsid ettevõtteid kord sealt nimekirjast välja ja siis jälle lisasid sinna, olenevalt koalitsioonide muutumisest ja kellegi lobitööst. Loomulikult ei jõudnud TOP või Liviko nimekirja seetõttu, et neil oleks Eesti riigi jaoks mingi eriline strateegiline väärtus olnud. Ettevõtete nõukogud kubisesid poliitikutest, kellest paljudel olid üsna kergesti läbinähtavad huvid. Näiteks Tallinna Sadam ostis kohe kõigile nõukogu liikmetele uhiuued ametiautod, aga see oli veel pigem leebe näide.

Näiteks Eesti Energia peab hoidma pidevalt 1000 megavatti elektritootmise võimsust reservis − see on kallis tegevus, mis äriliselt poleks põhjendatud, aga Eestile julgeolekutagatis.

Praeguseks on mitmed strateegiliste ettevõtete nimekirja kuulunud äriühingud erastatud, teiste seas näiteks Eesti Telekom. Osaliselt erakätesse on jõudnud Tallinna Sadam. Osa kunagi strateegilisteks loetud ettevõtetest on lihtsalt lõpetanud tegevuse. Mitmed on siiani riigi omandis: Eesti Energia, Eesti Raudtee, Eesti Loto.

Kokku on Eesti riik 2023. aasta alguse seisuga ainu- või enamusomanik 28 äriühingus. Seda on paljude riikidega võrreldes vähe, aga endiselt kuulub riigile ettevõtteid, mille oleks juba ammu võinud erastada. Eesti Loto on üks eredamaid näiteid, kuid küsitav on ka Levira ja Nordica riigi valduses hoidmine.