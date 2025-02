JUHTKIRI Ida-Virumaa tuntumaks tegemise maraton

Tartu maraton on nii võimsa kaubamärgi ja mastaabiga sündmus, mille taolist pole Ida-Virumaal talvisel ajal varem olnud. Suvel on sellega võrreldav Narva linnajooks, kus samuti tuhandeid liikumishuvilisi Ida-Virumaale sõidu ette võtab. Haruldane on seegi, et Ida-Virumaal toimuval sündmusel osaleb üle poole tuhande välismaalase.

Võib ju mõelda, et tore, et see sündmus tõi üheks nädalavahetuseks kohalikele hotellidele ja poodidele tulu, kuid see on vaid ühe korraks. Aga kui sellest kohast jäi mällu positiivne jälg, siis on üsna suur tõenäosus, et siia tahetakse tulla veel. Sest kui palju siis ikka ühel nädalavahetusel jõudis maratonisõitude, suuskade testimise ja logistikaga tegelemise kõrvalt uurida.