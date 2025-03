JUHTKIRI See on ju Kohtla-Järve ...

Kui kolm võimuliidu saadikut, kes on lisaks saanud ka koha linna suurima munitsipaalettevõtte nõukogus, otsustavad tagandada alles viis kuud tagasi sinna konkursi korras valitud juhi, et teha see koht vabaks oma võimuliidukaaslasele, kes on süüdi mõistetud kelmuses ja − pangem eriti tähele − Kohtla-Järve linnale kahju tekitamiseks, siis võtab see lihtsalt tummaks. Või paneb mõtlema, et see on must huumor 1. aprillil. Paljud täheldavad aga lihtsalt: "No see on ju Kohtla-Järve ...", mis tähendab tegelikult selle kinnistumist, et Kohtla-Järve on onupojapoliitika musternäidis.