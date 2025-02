KÜSITLUS Kuidas tähistate Eesti Vabariigi aastapäeva?

Kodus ei plaani mingit pidu teha, aga võtan osa avalikest üritustest, nagu lipuheiskamine ja võib-olla veel midagi. Pidupäeva puhul on mitmel pool palju kontserte ja mõnda neist plaanin ka külastada.

Foto: Peeter Lilleväli

Rea Tamm, töötav pensionär:

Kiluvõileivad on sel päeval kindlasti laual. Samuti kavatsen teleri vahendusel kõigist pidupäevasündmustest osa saada. Kahjuks on teed libedad ning seetõttu on väliürituste külastamine minu vanuses juba terviseriskiga seotud.