HELJO PIKHOF Nutitelefonide kasutamiseks koolides on vaja mõistlikke reegleid

Raportid raportiteks, palja silmagagi on näha, kuidas üksjagu teismelisi kulgeb linnapildis kookus kaelaga, pilk telefonis. Üha kasvava hulga teadusuuringute tõsiduse võtab kokku UNESCO mullune üleskutse loobuda üle maailma koolides isiklike nutiseadmete kasutamisest.

Tõsi, meie koolid saavad ka praegu oma kodukorraga kehtestada nutiseadmete kasutamise reeglid. Pilt on kirev ja täit ülevaadet olukorrast pole. On koole, kus isiklikud nutividinad on kenasti kontrolli all, näiteks paneb õpilane päeva alguses telefoni magnetiga suletavasse taskukotti ja saab selle välja võtta alles koolipäeva lõpus. On koole, kus reeglid on küll must valgel kirjas, kuid tegelikkuses ei toimi. Kes jaksakski iga õpilast kontrollida või tahaks noore inimese või ka ta vanematega vägikaigast vedada.

Usun, et enamikus koolides ei tohi õpilane tunni ajal telefoni näppida. Kella helisedes sööstab ta seda agaramalt oma nutisõbra kallale, nii et väikesest puhkepausist enne järgmist tundi ega silmast silmast suhtlemisest, mida arengupsühholoogid peavad äärmiselt oluliseks, ei saa juttugi olla. Ja üksjagu on neid lapsi, keda rohke sotsiaalmeedia kasutus paneb end üksikuna tundma ning pigem õnnetuks teeb.