NÄDALA KUJU Pippi Lotta Enok

Tulemus 4593 punkti on rahvusvahelisest klassist ning viis ta maailma hooaja edetabelis neljandaks. Näiteks eelmise aasta sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel oleks selline punktisumma andnud pronksmedali. Pidagem meeles, et kergejõustik on meeletult tugeva konkurentsiga kuninglik spordiala.