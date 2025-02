ÜKS KÜSIMUS Miks enamik omavalitsusi ei allkirjastanud hariduslepet?

Teine hulk omavalitsusi nõustus: on oluline, et me saaksime õpetajate koormust vähendada, et õpetajate töötingimused paraneksid, et klassikomplektide suurused oleksid mõistlikud, et õpetajate tööaeg ei oleks liiga pikk, et õpetajate kontakttundide arv oleks oluliselt väiksem, et neile oleks abiõpetajad kättesaadavad. Aga nad tunnistasid, et neil puudub raha, et neid tingimusi täita. Kui riik raha juurde annab, siis nad hakkavad neid haridusleppe tingimusi täitma ja on nõus pärast seda ka haridusleppele allkirja panema.