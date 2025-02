JUHTKIRI Poliitika ja kool

Tänases lehes on lugu sellest, kuidas Kohtla-Järve ja Ida-Virumaa tuntud poliitiku portreede näitus on üles pandud Ahtme kunstide koolis. Need pildid on sündinud suurema projekti raames, mille eestvõtjaks on Eesti kunstikoolide liit ja kus eri piirkondade lapsed on joonistanud riigikogu liikmeid ning näitus on parlamendis üleval. Ent kui selle järelkajana on sündinud munitsipaalkunstikooli ruumes kohaliku linnajuhi portreedest näitus 8 kuud enne kohalikke valimisi, muutub kontekst, mis annab võimaluse poliitilistel oponentidel rünnata nii kooli kui ka konkreetset poliitikut.