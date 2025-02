PIRET HARTMAN Kohalik toit olgu kättesaadav

Oluline on jätkata toidutootmise investeeringute toetamist ja ühistulist tegevust. Nii toetame kodumaise toidutootmise jätkumist ja töökohtade säilimist nii maapiirkondades kui ka toidutööstuses laiemalt. Ühistulist tegevust on oluline toetada seetõttu, et ühised ettevõtmised aitavad kulusid kokku hoida ja selle võrra on võimalik ka toidu hinda madalamal hoida.

Mõneti paradoksaalne on see, et otsides võimalusi hinna alandamiseks, on põllumeeste ja tootjate hulgast kostnud ka seda, et toit on samal ajal liiga odav. Näiteks kui jaeketid kasutavad ostjate meelitamiseks üliodavat piimahinda, mis kohati on olnud madalam kui taluniku omahind ehk otsesed kulud piima tootmiseks. See annab ühest küljest vale signaali toidu tegelikust väärtusest ja teisalt lisab ebakindlust tootjatele, märkides, et nende tööd ei hinnata. Toidu tootmine siinmail ei tundu sellisel viisil jätkusuutliku ettevõtmisena.

Me kõik saame aru, et kogu vajamineva toidu toomine teistest riikidest ei ole vastuvõetav, sest Eesti võimekus end ise toiduga varustada on julgeoleku küsimus. Kriisiolukordades, kus piire suletakse ja kaupade liikumine on takistatud, peame olema riigina valmis end ise ära toitma. Seepärast on oluline toidu hinda kujundavate tingimuste loomisel arvestada kohaliku toidutootmise jätkusuutlikkusega. Selliselt tagame kvaliteetse ja tervisliku kohaliku toidu kättesaadavuse meie inimestele ka keerulistel aegadel.