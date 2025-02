Euroopal on aeg teha uuenevas maailmas oma järeldused

Kui 1994. aastal Eesti alles pürgis Euroopasse, oli ta väga optimistlik, vaatamata sellele, et meil olid sees Vene väed ja maailm ei arvanud ilmtingimata, et Eesti säilib.

Meie tahtsime NATOsse ja Euroopa Liitu. Täna maailm pigem arvab, et Eesti säilib, me oleme NATOs ja Euroopa Liidus. Aga meil on sisemiselt hakanud tekkima kõhklusi, kas me ikka säilime. Meie ülesanne on kindlasti säilitada seesama optimism, mis 1994. aastal meil nii enesestmõistetavalt oli.

Välisminister rääkis, et me oleme tagasi kolmekümnendais aastais. Ajalugu ei paku kunagi kordusetendusi, ta pakub kordusmustreid. Ja kui mustreid vaadata, siis võimalik, et me oleme tagasi hoopis 19. sajandis ja võib-olla isegi 17. sajandis. Paljud Trumpi meeskonna liikmed on rääkinud sellest, kuidas nende ideaalperiood oli Vestfaali rahu periood. Võib-olla me võiksime lausa sinna vaadata.