NIKOLAI PAVLENKO Kuvaldaga probleemi ei lahenda

Igati õigustatult räägitakse eesti keele kui elukohariigi keele õppimise vajadusest − see on märk selle riigi austamisest ja nii teed sa oma elu ka tunduvalt lihtsamaks. Kuid seejuures unustatakse sageli, et keeleoskus pole teps mitte alati sama, mis võime oma mõtteid väljendada.

Tõeliselt hästi suudab õpetada vaid andekas õpetaja. Aga kui palju me saame tuua näiteid ühe või teise õpetaja tulemuslikkuse kohta, st teame, kui paljud tema õpilased on saanud Eesti Vabariigi kodakondsuse, asunud õppima eestikeelses õppeasutuses, omandanud teatava keeletaseme jne? Andmed selle kohta, kui paljud õpilased on kursuse läbinud, ei anna tegelikust olukorrast paraku kuigi õiget pilti.

Keeleõppe tähtsusest rääkides on oluline meeles pidada ka seda, et keel on üks lõimumise protsessi peamistest vahenditest. Ja eriti aktuaalne oleks just Ida-Virumaad silmas pidades meenutada Fred Jüssi sõnu: "Ei ole vist oluline, kus keegi ilmavalgust näeb. Hoopis tähtsam on see, kus ta inimeseks saab ja et seal ka vaikus kõneleks tema emakeelt."