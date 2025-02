Foto: Peeter Lilleväli

Paul Kesküla, õpetaja:

Raske öelda, milline raamat mulle kõige tugevamat mõju on avaldanud, kuid kõige rohkem olen lugenud Howard Pyle'i "Kuulsa Robin Hoodi lustakaid seiklusi". Mulle on see raamat lapsest saati meeldinud − seal on väga toredad pildid ja tekst.