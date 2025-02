MARJA-LIISA VEISER Eesti peab vabanema ebarealistliku rohepoliitika pantvangist

Samal ajal kui Euroopa Liit ja Eesti on seadnud endale kättesaamatuid kliimaeesmärke, on USA president Donald Trump võtnud hoopis vastupidise suuna, toetades fossiilkütustel põhinevaid energiaallikaid ning täiendavate söe- ja gaasijaamade rajamist. Selle tulemusel on energiakulud USA ettevõtetele madalamad, mis suurendab nende konkurentsivõimet globaalsetel turgudel.

Euroopa ettevõtted on samal ajal jäetud rohepoliitika pantvangi, mis on tõstnud energiahinnad kõrgele ja pannud tootjad raskesse olukorda. Emissioonikaubanduse mehhanismid ja suured investeeringud taastuvenergiasse võivad küll aidata näiliselt kaasa keskkonnasäästlikkusele, kuid samas vähendavad need Euroopa ettevõtete võimet konkureerida USA, Hiina ja Aasia tööstustega.

Juba praegu on energiahinnad USAs, Hiinas ja Aasias märgatavalt madalamad kui Euroopas, mis annab neile majandusliku ja tehnoloogilise konkurentsieelise. Kui Euroopa ei suuda oma energiapoliitikat radikaalselt muuta, on paljud ettevõtted sunnitud tootmise sulgema või kolima väljapoole Euroopat, et ellu jääda. See omakorda tähendab ka vähem töökohti ning Euroopa Liidu majanduslikku nõrgenemist, mille tagajärjel jääb Euroopa Liit majanduslikus ja tehnoloogilises arengus oma globaalsetele konkurentidele järjest enam alla.

Seetõttu on oluline, et Eesti valitsus ei laseks end kaasa tõmmata Euroopa Liidu üliambitsioonikatesse kliimapoliitika eksperimentidesse, vaid seaks prioriteediks energiajulgeoleku ja mõistliku hinna. Energiamajanduse arengukava tuleb ümber hinnata, et tagada Eesti majanduse ja tarbijate huvide kaitse ning vähendada konkurentsimoonutusi rahvusvahelisel tasandil.

Põlevkivi on Eesti rahvuslik rikkus ning Eesti vajab põlevkivienergiat veel mitmel järgneval aastakümnel.