TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas reklaam mõjutab teie valikut riigikogu valimistel?

Foto: Peeter Lilleväli

Saima Veesaar, pensionär:

Ei mõjuta üldse. Minul on ükskõik, millised plakatid tänavail ripuvad või mida postkasti pannakse. Aga arutelusid kuulan-vaatan raadiost ja televisioonist küll − vahel on huvitav, mida nad räägivad. Kuid isegi see ei mõjuta mu valikut − see on mul juba ammu tehtud. Toetan kindlalt üht konkreetset erakonda.