Kas lähete valima ja kuidas otsustate, kelle poolt hääletada?

Foto: Peeter Lilleväli Riho Sügis, ametnik: Otse loomulikult lähen. Selle, mis numbri sedelile kirjutan, valin sisetunde järgi. Minu vanuses on poliitilised eelistused juba välja kujunenud ning valikut nimekirjade vahel teha pole raske.

Foto: Peeter Lilleväli Tamara Põlevina, pensionär: Kindlast lähen valima. Minule meeldivad sellised poliitikud, kes ajavad aastaid üht ja sama liini. Need, kes enne valimisi hingi püüdes varasemast erinevat juttu rääkima hakkavad, minu toetust kindlasti ei saa.

Foto: Peeter Lilleväli Alla Uustalu, vastne pensionär: Kindlasti lähen valima, aga valikut teha on sel korral äärmiselt raske. Tundub, et kõik lubadused on nagu ühte auku. Keegi ei eristu ega paku välja midagi teistmoodi kui konkurendid. Ainult lubatud rahanumber on natuke erinev.

Foto: Peeter Lilleväli Vladimir Lazarenko, tudeng: Mul on juba valimas käidud. Ühelt poolt kuulasin südamehäält, aga samas olen valitud isikuga ka kümmekond aastat tuttav ning tean, et tegu on sirgeseljalise inimesega, kes ei muuda Toompeal istudes meelt.