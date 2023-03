TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas olete riigikogu valimiste tulemustega rahul?

Põhimõtteliselt olen rahul, kuid meie põhjamaine riik on ju nii "igav", et teravaid pöördeid ei toimu siin kunagi. Vaatame, mis edasi saab.

Võib öelda, et olen enam-vähem rahul. Ehkki eelmiseski koosseisus domineerisid reformikad ja ma ei saa öelda, et oleksin kõigega rahul, aga äkki annab loodav uus koalitsioon lootust riigi paremale käekäigule.

Foto: Peeter Lilleväli

Sofia Bulanova, näitleja:

Ma ei tea, kuidas vastata, sest ei hoia poliitilistel sündmustel üldse silma peal. Kõik erakonnad kinnitavad enne valimisi, et tegutsevad rahva heaks, ent praktika näitab, et väga paljud lubadused unustatakse hiljem ära. Seetõttu on mul ükskõik, kes võimule sai. Põhiline, et poliitikud oma lubadusi täidaksid või vähemalt üritaksid täita ning inimesed seda ka näeksid ja tunneksid.