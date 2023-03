TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mida peaks valitsuse eriesindaja Ida-Virumaal tegema?

Foto: Peeter Lilleväli Nikolai Pavlenko, pensionär: Kui on olemas konkreetne inimene, kelle ülesanne on piirkonna heaolu eest seista, siis on minu arvates ka paljusid päevakohaseid probleeme lihtsam lahendada. Kahjuks on meie praegune esindatus riigikogus liialt tagasihoidlik, Ida-Virumaale tähelepanu mitte pööramine aga võib kaasa tuua suure häda. Meie regioon on ainulaadne, eriline osa Eestist ning nõuab erinevat lähenemist nii majanduse seisukohast kui ka sotsiaalsfääris.

Foto: Peeter Lilleväli Vladimir Tšervjakov, töötu: Regioonile tuleb senisest rohkem tähelepanu pöörata. Valitsuse esindaja aitab ehk inimeste nõudmisi ja soove paremini kuuldavaks teha ning arvesse võtta. Kõige tähtsam on aidata kaasa töökohtade loomisele ja abistada pensionäre.

Foto: Peeter Lilleväli Marina Proškina, fotograaf: Meile mõeldakse vähe, see on tõsi. Riigi eriesindajale on siin palju tööd. Inimesed tahavad siin elada, kuid ei saa, sest tööd ei ole. Armastan Ida-Virumaad väga, aga mu poeg on 18aastane ning ehkki ma tahaks väga, et ta siia jääks, tuleb tõenäoliselt Tallinna ära sõita. Kui siin tööd leiabki, siis ainult madala palgaga, aga tahaks ikka elada ja ka reisida, mitte lihtsalt eksisteerida. Kõige tähtsamad ülesanded on töökohtade arvu suurendamine ja rahu säilitamine.

Foto: Peeter Lilleväli Uno Lullu, pensionär: Tuleb püüda riiki säilitada, et seda mitte sõjani viia. Töökohti ei jagu kõigile. Seda, mis ülevalpool tehakse, ma heaks ei kiida, sest see pole suunatud inimestele. Aga ilmselt on sellist esindajat vaja, et nad seal üleval meie vajadusi paremini teaksid.