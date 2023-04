Kevad paljastab Jõhvi heaolu "sümbolid"

See koerajulkade hulk, mis lume seest välja sulab, on kohati aukartustäratav. Eriti näiteks Narva maantee ja Jaama tänava lõpus. Ja nende junnide suurus! Vahel lausa imestan, et kuidas see on võimalik, kui vastu tulevad vaid vanadaamid pisikeste pitsu-kutsudega. Mis jõletuslikud elukad küll need jurakad maha jätavad? Kas pärast päikeseloojangut julgebki jalutama minna, kui hõbekuuliga relva ühes pole?

Ning muidugi krutivad nad need kaks leidu usulise vindiga kokku ja saavad tulemuseks midagi sellist: "Väljakaevamised näitavad, et 21. sajandi esimesel veerandil oli siia levinud omapärane usund. Paljude artefaktide ja mullaproovidest leitud raskmetallide jälgede põhjal võib kindlalt väita, et siinne rahvas armastas sagedasti ilutulestikku lasta. Kuna ilutulestiku materjal ja traditsioon pärinevad Hiinast, siis võib oletada, et siia levisid ka rituaalid, mille sisuks on paukude ja taevas sätendava erivärvilise tulevärgi abil kurjade vaimude peletamine ning õnne ennustamine. Kuna väljakaevamistel leiti ilutulestiku paikade lähedalt suur hulk koerte väljaheiteid, siis on üsna tõenäone, et just koerad olid nende rituaalide tähtsaks osaks. Üksikud müstilised tekstid, mis sellest ajast on meieni säilinud, väidavad, et kui unes näha sitta, siis pidi see tähendama rahalise edu peatset saabumist. Seega peeti väljaheiteid majandusliku heaolu sümboliks. On üldteada fakt, et koerad kardavad paaniliselt pauku. Muu hulgas väljendub see ka seedeprotsessi jääkide intensiivses väljutamises. Nii võib eeldada, et ilutulestiku laskmise ajal hoiti paugutamise juures koeri kinni ja nende väljaheidete põhjal ennustati antud majapidamisele saabuvat rahalist edu."