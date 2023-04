MARIS TOOMEL ⟩ Arendada või mitte arendada, selles on küsimus!

Võin kinnitada, et Reformierakond ei ole kunagi mitte kuhugi ühtegi korterelamut ehitanud ja ei kavatse seda ka Jõhvis teha. Mingeid salakokkuleppeid ei ole ega saagi olla. IVIA on avaliku sektori arendusorganisatsioon, mille asutajad on vabariigi valitsus (rakendusüksus majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) ning Kiviõli, Kohtla-Järve, Jõhvi ja Narva omavalitsus. IVIA peamine eesmärk on kaasa aidata uute töökohtade loomisele Ida-Viru maakonnas. Tänapäevaste elamistingimuste loomine on kahtlemata üheks kaasteguriks uute töökohtade loomisel.