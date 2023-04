NÄDALA KUJU ⟩ Madis Kallas

Ida-Virumaa inimeste häältega riigikogusse valitud reformierakondlane Meelis Kiili põrutas enne valimisi, et valitsusse on vaja Ida-Viru ministrit, aga leppis hiljem ka eriesindajaga, juhul kui see otse peaministrile allub. Hallis argipäevas lükati see ametikoht siiski vaid regionaalministri ametnikuks.